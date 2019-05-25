Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Избрание меры пресечения украинским военнослужащим, задержанным в Керченском проливе. Архивное фото Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива осенью прошлого года.

"Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину", - заявил председатель суда Пак Чжин Хён в ходе оглашения выдержек решения трибунала.

Он отметил, что "России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе".

Пак Чжин Хён также заявил, что трибунал дает возможность России и Украине предоставить в суд свои версии событий в Керченском проливе. "Украина и Российская Федерация должны предоставить в трибунал отчет относительно параграфа 121 не позже 25 июня", - сказал он.

В параграфе 121 Конвенции ООН по морскому праву речь идет об островах и их территориальных зонах.

Вместе с тем, в трибунале не стали требовать от РФ приостановки разбирательств по делу о задержанных моряках. "Суд не считает необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении 24 задержанных украинских моряков", - заявил Пак Чжин Хён.

В то же время, он сообщил, что суд предписывает России вернуть этих моряков на родину.

В суде пояснили, что речь идет о предписании срочных "временных мер" по этому делу. Запрос на принятие мер поступил в суд от украинской стороны.

16 апреля этого года Украина обратилась в трибунал за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

МИД России в свою очередь считает, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Соответствующее заявление было сделано министерством 16 апреля.

Керченский инцидент

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в столицу.

В апреле этого года Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста всем украинским морякам.