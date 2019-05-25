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Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН обязать Россию освободить моряков

Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН обязать Россию освободить моряков
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и кораблей осенью прошлого года может стать сигналом Москвы о готовности к прекращению конфликта с Украиной.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал он в субботу в фейсбуке.

В миреТрибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и кораблиТрибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и кораблиЧитать подробнее

По его словам, таким образом Россия может сделать шаг "к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, - подытожил Зеленский. - Но мы очень ждем наших ребят дома!".

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву по ходатайству Украины принял решение о том, что арестованные моряки, а также корабли должны быть немедленно переданы на родину. При этом суд не стал обязывать Россию прекратить уголовное дело в отношении украинских военных, как просил заявитель.

В МИД РФ в субботу заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.

Керченский инцидент

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в столицу.

В апреле этого года Лефортовский суд Москвы продлил до конца июля сроки ареста всем украинским морякам.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Украина Россия Керченский пролив ООН Владимир Зеленский

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