Самолет Airbus A330 сел в аэропорту Петербурга на одном двигателе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР проверяет обстоятельства возгорания в одном из двигателей пассажирского самолета Airbus A330, прибывшего в Санкт-Петербург из Китая.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" рассказали в воскресенье, что в одном из двух двигателей самолета сработал датчик пожаротушения. Он сел в Петербурге на одном двигателе без происшествий.

По данным СМИ, рейс выполняла авиакомпания Hainan Airlines.

Airbus A330 - широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащен двумя турбовентиляторными двигателями.