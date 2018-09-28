Работы в трех ЖК обанкротившегося Urban Group начнутся в октябре

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Строительные работы возобновятся в октябре в жилых комплексах "Солнечная система", "Видный город" и "Опалиха О3" обанкротившегося застройщика UrbanGroup, заявил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Александр Плутник в четверг вечером в ходе встречи с обманутыми дольщиками.

"Сегодня в Митино (ЖК "Митино О2" - ИФ) работы у нас начали разворачиваться, дальше у нас Химки - "Солнечная система", в начале следующей недели там уже будут работать строители", - сказал Плутник.

Представители Фонда на встрече также рассказали, что на следующей неделе строители начнут работы на строительных площадках в ЖК "Видный город" и "Опалиха О3". Одновременно с этим специалисты начнут обследование состояния строительных площадок в ЖК "Лесобережный" и "Лайково".

Как сообщалось, в конце мая девелопер Urban Group, считавшийся крупнейшим в Московской области, приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. 9 июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков UrbanGroup. Это ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (ЖК "Лайково").

В ходе консультаций было решено, что объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. Совокупная стоимость работ оценивается почти в 68 млрд рублей.

Все объекты Urban Group планируется достроить до конца 2022 года, следует из "дорожной карты" восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика.