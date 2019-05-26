Предварительная явка на праймериз "Единой России" составила 9,35%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Средняя явка на предварительном голосовании "Единой России" по всем уровням выборов составляет 9,35%; свои голоса отдали порядка 1,5 млн избирателей, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

"По данным ситуационного центра, на 20 часов по московскому времени средняя явка на предварительном голосовании "Единой России" составляет 9,35% или почти полтора миллиона человек. Такая явка демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября", - сказал журналистам в воскресенье Турчак.

Он сообщил, что поступило около 40 сообщений о нарушениях. "Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. По каждому из обращений проводится проверка. Но можно сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования", - отметил секретарь Генсовета.

Турчак напомнил также, что на участие в предварительном голосовании "Единой России" было зарегистрировано 4503 кандидата. "Из них членами партии являются примерно 56%, беспартийными - 44%, из которых 33% - сторонники "Единой России". В этом году среди кандидатов рекордное количество молодых лиц. 38% кандидатов - молодые люди до 35 лет. Это свидетельствует об успешном обновлении партийных рядов", - сказал Турчак.

Секретарь Генсовета Партии добавил, что итоги голосования все регионы должны подвести до 28 мая включительно.

"В июне-июле пройдут конференции региональных отделений "Единой России", на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на выборы в сентябре. Призываю секретарей региональных отделений внимательно следить, чтобы в партийных списках оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании", - отметил Турчак.

По итогам праймериз будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.

В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах - выборы высших должностных лиц, в 13 - кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 - кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 - выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.