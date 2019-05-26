"Единороссы" проводят праймериз по отбору кандидатов на выборах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Единая Россия" 26 мая проводит Единый день предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения на довыборах депутатов Госдумы РФ, выборах депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов и глав административных центров субъектов РФ.

По итогам предварительного голосования в трех регионах будут определены кандидаты от партии для последующего выдвижения на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, в 13 регионах - кандидаты для участия в выборах депутатов законодательных собраний, сообщили в пресс-службе "Единой России".

В 21 регионе предварительное голосование определит кандидатов на выборах депутатов административных центров. Также процедура определит кандидатов от "Единой России" на выборах в органы местного самоуправления.

На участие в предварительном голосовании выдвинулось 4634 человека, из них зарегистрировано 4503 кандидата. Средний конкурс среди участников процедуры составляет 4,2 человека на место. Доля молодых участников до 35 лет составляет 38%.

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На сайте pg.er.ru избиратели могут найти информацию о расположении участков для голосования, отметили в пресс-службе.

В Центральном исполкоме партии до 8 утра 27 мая работает ситуационный центр, который осуществляет мониторинг хода голосования. Ситуационный центр будет собирать информацию о своевременном открытии и закрытии счетных участков, явке избирателей, нарушениях и конфликтных ситуациях на счетных участках, предварительных итогах процедуры.

В 2019 году пройдут 74 кампании в 45 субъектах РФ. В 18 регионах - выборы высших должностных лиц, в 13 - кампании по избранию депутатов законодательных собраний, в 22 - кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 - выборы глав административных центров, а также 14 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.