Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, сообщается на официальном портале правовой информации.

"Провести в городе федерального значения Москве эксперимент по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва", - говорится в документе.

Эксперимент проводится в одномандатном избирательном округе (одномандатных избирательных округах) города Москвы, определяемом (определяемых) Московской городской избирательной комиссией.

"В целях проведения эксперимента в одномандатном избирательном округе, определяемом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, соответствующая территориальная избирательная комиссия формирует участковую избирательную комиссию по дистанционному электронному голосованию", - говорится в документе.

Порядок формирования, количество членов с правом решающего голоса и основы организации деятельности участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию устанавливаются законом города Москвы о проведении эксперимента с учетом требований, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Отмечается, что дистанционное электронное голосование осуществляется одновременно с голосованием, проводимым в порядке, предусмотренном главой девятой Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".