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В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста

Глава Ширинского района республики в своем кабинете толкнул и повалил на пол корреспондента "России 24"

В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Управление СКР по Хакасии возбудило в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за нападения на журналиста, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы СУ СКР, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. "В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол", - говорится в пресс-релизе.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием служебного положения, соединенное с насилием над журналистом).

В рамках уголовного дела следователи также проверят информация о коррупции со стороны чиновника, о которой рассказывалось в телесюжете.

Хакасия Сергей Зайцев

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