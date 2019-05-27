В Хакасии возбудили уголовное дело о нападении чиновника на журналиста

Глава Ширинского района республики в своем кабинете толкнул и повалил на пол корреспондента "России 24"

Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Управление СКР по Хакасии возбудило в отношении главы Ширинского района Сергея Зайцева уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за нападения на журналиста, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы СУ СКР, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. "В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол", - говорится в пресс-релизе.

СК заинтересовался главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым. А все из-за того, что чиновнику не понравился вопрос об условиях, в которых находятся жители после природных пожаров четырехлетней давности, и он... напал на журналиста: https://t.co/sm7WmTUOtz pic.twitter.com/eQBhAyh5wl — Телеканал 360° (@360tv) May 27, 2019

Дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием служебного положения, соединенное с насилием над журналистом).

В рамках уголовного дела следователи также проверят информация о коррупции со стороны чиновника, о которой рассказывалось в телесюжете.