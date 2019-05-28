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Напавший на журналиста хакасский чиновник попросил завести дело об оскорблении власти

Напавший на журналиста хакасский чиновник попросил завести дело об оскорблении власти
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев попросил завести на журналиста "России 24" Ивана Литомина уголовное дело об оскорблении представителя власти, сообщило во вторник республиканское управление СК.

Сам Зайцев ранее стал фигурантом уголовного дела после того, как напал на корреспондента из-за не понравившегося ему вопроса.

22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в районную администрацию для подготовки репортажа. Литомин спросил Зайцева, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Вместо ответа чиновник напал на корреспондента и повалил его на пол.

Заместители мэра, вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру.

Уголовное дело на чиновника завели по статье о воспрепятствовании работе журналиста. Следствие также проверяет его на предмет коррупции, о которой шла речь в репортаже.

Хакасия

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