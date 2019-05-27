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Молния попала в ракету "Союз" при запуске с Плесецка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Молния попала в ракету-носитель "Союз", которая в понедельник утром отправила на орбиту спутник "Глонасс-М" с космодрома Плесецк, сообщает телеканал "Звезда".

На сайте канала опубликован фрагмент репортажа с запуска, на котором видно, как примерно через 10 секунд после старта ракеты в облаках возникает разряд молнии в том месте, где летит "Союз".

Источники "Интерфакса" в ракетно-космической космической отрасли подтвердили "Интерфаксу", что молния попала в носитель, однако это никак не помешало выведению спутника на орбиту.

"Все системы отработали штатно, никаких проблем не было", - сказал один из собеседников агентства.

Позже начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук подтвердил, что во время пуска в ракету ударила молния и что пуск, несмотря на это, прошел штатно. "Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие", - сказал он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в понедельник с космодрома "Плесецк" в 9:23 мск успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Глонасс-М". Разделение частей ракеты прошло штатно.

Плесецк Союз-2

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