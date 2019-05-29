Запущенный 27 мая спутник "Глонасс-М" вошел в состав орбитальной группировки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Космический аппарат (КА) "Глонасс-М", успешно выведенный на орбиту в понедельник ракетой "Союз", вошел в состав спутниковой группировки системы "ГЛОНАСС". Об этом сообщает Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

Согласно данным центра, КА "Глонасс-М" №758 в настоящее время находится на этапе ввода в систему.

В понедельник в 09:23 по Москве с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", сообщало ранее Минобороны РФ.

Это был первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2019 году.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 27 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в орбитальном резерве и один - на этапе ввода. Около 15 спутников работают за пределами срока службы.