"Союз-2" со спутником "Глонасс-М" запущен с космодрома Плесецк

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М" стартовала в понедельник с космодрома Плесецк, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме.

Это первый пуск "Союза-2" с Плесецка в 2019 году. Всего с 2004 года с этого космодрома было запущено 37 ракет "Союз-2", включая состоявшийся в понедельник запуск.

В орбитальную группировку ГЛОНАСС сейчас входит 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один - в орбитальном резерве. Около 15 спутников работают за пределами срока службы.