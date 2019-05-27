Первые выводы о катастрофе SSJ-100 обнародуют в течение полутора месяцев

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Предварительный отчет о причинах катастрофы 5 мая самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100 в "Шереметьево" будет готов в середине лета, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих.

"Мы сейчас с Межгосударственным авиационным комитетом взаимодействуем. Я думаю, что в пределах полутора месяцев они предварительный отчёт подготовят. И он будет официально озвучен, опубликован", - сказал министр журналистам в "Сколково".

При этом Дитрих посчитал избыточными ранее называвшиеся сроки в 2-3 месяца.

"Я думаю, что 2-3 месяца это, конечно, слишком долго", - сказал он.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.