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В Госфильмофонде, Эрмитаже и Большом театре нашлись нарушения при использовании бюджета

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ сообщила, что в 2018 году Госфильмофонд, Эрмитаж и Большой театр расходовали средства федерального бюджета с нарушениями.

В сообщении ведомства говорится о планах обратится в Генпрокуратуру из-за выявленных в Госфильмофонде проблем. По данным Счетной палаты, фонд при проведении конкурса на строительство фильмохранилища искусственно раздробил единую закупку и заключил шесть контрактов стоимостью до 400 тысяч рублей с единственным поставщиком.

Кроме того, при определении начальной цены фонд вместо индексов Минстроя использовал индексы Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию, не вошедшие в Федеральный реестр сметных нормативов. В результате сметная стоимость работ и оборудования оказалась завышена почти на 5 млн рублей.

Также были обнаружены нарушения при расчете объема финансирования госзадания. Расчет был выполнен без учета коэффициента от платной деятельности, что привело к завышению суммы бюджетных ассигнований почти на 15 млн рублей.

Счетная палата также сообщает, что с 2016 года фонд так и не смог получить положительное заключение госэкспертизы на разработанную проектную документацию для строительства фильиохранилища. В результате объект в эксплуатацию в 2018 году введен не был.

Нарушения в Большом театре и Эрмитаже

Счетная палата также проверила исполнение федерального бюджета за 2018 год в Большом театре и Эрмитаже.

"По итогам проверки Эрмитажа Счетная палата отметила низкое кассовое исполнение субсидий на капитальные вложения - всего 39,5%. Причины - длительные сроки получения подрядчиками разрешений на выполнение работ на объекте культурного наследия", - отметили в сообщении ведомства.

В результате Эрмитаж не смог в 2018 году завершить четвертый этап строительства фондохранилища, на момент проверки техническая готовность объекта составляла 55%.

В Большом театре Счетная палата выявила признаки нецелевого использования бюджетных средств. "Речь идет о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить, что театр исправил нарушение еще в ходе проверки, возместив в федеральный бюджет 279,9 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности", - сообщили в Счетной палате.

По итогам проверки Счетная палата также обратила внимание на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене.

Как уточнили в ведомстве, в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места. При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром.

"При этом выборочный анализ показал, что даже на популярные спектакли бронь не выбирается на 30%, а без учета брони театра, - на все 60%. В результате оставшуюся часть билетов театр частями передает в свободную продажу. Причем приобрести их можно уже без предъявления паспорта, и, выкупаются они, как правило, в течение пяти минут. По мнению Счетной палаты, такая схема создает риски попадания билетов к спекулянтам, которые потом перепродают эти билеты по завышенным ценам", - заявили в ведомстве.

Счетная палата РФ Генпрокуратура РФ Госфильмофонд Эрмитаж Большой театр

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