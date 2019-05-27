Напавший на редакцию издания КПРФ в Ставрополе пронес нож в стопке газет

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший на четырех сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, неоднократно приходил туда за газетами, сообщила сотрудница редакции в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Мужчина зашел к главному редактору и начал требовать, чтобы тот напечатал статью. Редактор сказал, что он такой материал напечатать не может, и после этого мужчина взял охотничий нож, который был завернут в стопку газет, и ударил главного редактора", - сказала сотрудница редакции.

Она отметила, что после этого из соседних кабинетов выходили другие сотрудники, которые пытались остановить нападавшего. Они также получили порезы. Нападавшего связали подручными средствами.

Между тем в сообщении ставропольского крайкома КПРФ отмечается, что тяжелее всего пострадал самый молодой из защитников - Виталий Гушла. Его, как и редактора Николая Бондаренко, госпитализировали, еще двое - бывший работник правоохранительных органов Виктор Зиновьев и экс-прокурор Владимир Таций - пострадали меньше.

"27 мая, когда в конференц-зале начали собираться люди, туда прошел гражданин, чью личность сейчас устанавливает полиция. Он полистал подшивку газеты "Родина" и попросился на прием к главному редактору. Николай Бондаренко пригласил его в свой кабинет, и через несколько минут гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный материал не соответствует политике газеты, он набросился на Бондаренко с ножом и ранил его в лицо", - сказано в сообщении ставропольского крайкома КПРФ.

По данным КПРФ, на шум отреагировали члены партии, которым удалось обезвредить нападавшего до приезда полиции.

Дочь Бондаренко сообщила "Интерфаксу", что ее отца прооперировали, ему пришлось зашивать щеку.

Как сообщалось, в понедельник пожилой мужчина пришел в редакцию газеты КПРФ в Ставрополе "Родина" и после отказа опубликовать его статью о Сталине набросился с ножом на главного редактора. Сообщалось о четырех пострадавших. Нападавшего задержали. Полиция ведет доследственную проверку.

В пресс-службе Минздрава региона агентству "Интерфакс" сообщали, что в результате ЧП в больницу Ставрополя были доставлены двое пострадавших. "Одному помощь оказана амбулаторно, второй госпитализирован", - сказал собеседник агентства. По его словам, угрозы жизни для пострадавшего нет.