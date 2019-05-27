Поиск

Житель Ставрополья с ножом напал на четверых сотрудников газеты КПРФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае местный житель с ножом напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в инстаграме.

"Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент - человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина" (газета партии КПРФ - ИФ), ранения получили четверо", - написал Владимиров.

По его словам, нападавший задержан.

"Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил губернатор.

Депутат Госдумы Ставрополья Виктор Лозовой, в свою очередь, сообщил агентству "Интерфакс", что нападение на сотрудников редакции газеты и членов партии в Ставрополе совершил психически больной человек, состоящий на учете в больнице.

Ставропольский край

Новости

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Титов попросил президента об адвокатских полномочиях для бизнес-омбудсменов

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга

Хакасского чиновника, напавшего на журналиста, исключили из "Единой России"

В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

В "Справедливой России" рассказали о трудностях в возрождении сбора стеклотары

Строительные леса обрушились на стройке "Формулы-1" под Петербургом

Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

Региональные туроператоры попросили отменить обязательное страхование ответственности

В Екатеринбурге бизнесмен из списка Титова получил условный срок

Молния попала в ракету "Союз" при запуске с Плесецка

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');