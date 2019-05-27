Житель Ставрополья с ножом напал на четверых сотрудников газеты КПРФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае местный житель с ножом напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в инстаграме.

"Сегодня в Ставрополе произошел возмутительный, вопиющий инцидент - человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина" (газета партии КПРФ - ИФ), ранения получили четверо", - написал Владимиров.

По его словам, нападавший задержан.

"Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", - отметил губернатор.

Депутат Госдумы Ставрополья Виктор Лозовой, в свою очередь, сообщил агентству "Интерфакс", что нападение на сотрудников редакции газеты и членов партии в Ставрополе совершил психически больной человек, состоящий на учете в больнице.