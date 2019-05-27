Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, напавший на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина" и членов партии в Ставрополе, требовал опубликовать статью об Иосифе Сталине, сообщил "Интерфаксу" депутат думы Ставрополья Виктор Лозовой.

"Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора", - сказал Лозовой, отметив, что инцидент произошел после 11:00.

По его словам, нападавшему около 70 лет. "Мы оказали раненым на месте помощь, вызвали скорую. Главного редактора газеты отвезли в травмпункт накладывать швы. У него лицевая рана", - добавил депутат. По его словам, у пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести.

Собеседник агентства уточнил, что пострадали главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ. Он добавил, что главред госпитализирован, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

По словам Лозового, нападение на сотрудников редакции газеты партии КПРФ "Родина" и членов партии в Ставрополе совершил психически больной человек.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что нападавший уже задержан и доставлен в отдел полиции, по факту его действий начата доследственная проверка.