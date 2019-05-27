Суд проигнорировал просьбу Полтавченко освободить из-под стражи директора Большого театра кукол

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд не отпустил из-под стражи под домашний арест обвиняемого во взятке директора Большого театра кукол (БТК) Александра Калинина, за которого поручились бывший губернатор северной столицы Георгий Полтавченко и деятели культуры.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Калинина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), сроком по 17 июня 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Калинин просил избрать домашний арест "с любыми ограничениями".

"Суду апелляционной инстанции были представлены два тома обращений от различных лиц с просьбой изменить фигуранту меру пресечения. Суд все обозрел. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона РФ "О статусе судей в РФ" и приказом Судебного департамента при ВС РФ от 11 декабря 2013 года №241, данные обращения являются внепроцессуальными и будут размещены на сайте Санкт-Петербургского городского суда в открытом доступе без деперсонификации", - отмечается в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе судов, среди поручившихся за Калинина - бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин и другие.

Дело в отношении директора СПб ГБУК "Санкт-Петербургский Большой театр кукол" Калинина, арестованного 19 апреля, находится в производстве СКР.

Из его материалов следует, что директор театра кукол и представитель коммерческой структуры вступили в сговор на получение директором денег за действия в пользу фирмы, связанные с поставкой декораций, бутафории, реквизита, костюмов, кукол к одному из спектаклей. Договор на сумму более 2 млн 191 тыс. рублей был заключен 11 декабря 2018 года.

"21 декабря 2018 года после проведения оплаты генеральный директор коммерческой структуры передал директору театра в качестве взятки не менее 1 млн 200 тыс. рублей", - сообщала пресс-служба петербургского управления СКР.