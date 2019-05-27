Что произошло за день: понедельник, 27 мая

Вотум недоверия правительству Австрии, бунт в одесской колонии и нападение на сотрудников газеты КПРФ в Ставрополье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству канцлера Себастиана Курца. Это первое подобное поражение правительства страны с 1945 года. Решение принято на фоне политического кризиса из-за скандала вокруг видеозаписи переговоров бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе с якобы богатой россиянкой, предлагавшей деньги в обмен на ответные услуги. Согласно конституции страны, федеральный президент теперь должен назначить нового главу правительства.

- Заключенные Одесской колонии №51 устроили бунт. В результате в хозяйственных помещениях произошел пожар. В заложниках оказались трое медицинских работников и трое охранников, их удалось освободить после переговоров. По официальным данным, погибших нет, никто из заключенных не сбежал.

- В Ставрополье мужчина с ножом напал на сотрудников газеты КПРФ "Родина" и крайкома партии. Нападавший пронес нож в стопке газет и на приеме у главного редактора издания Николая Бондаренко потребовал опубликовать его статью о Сталине. Получив отказ, он напал на самого Бондаренко, а также нанес ранения еще троим людям. Сообщается, что мужчина состоит на учете в связи отклонениями в психике.

- "Росморпорт" решил расторгнуть договор аренды причалов с АО "Находкинский морской торговый порт". Иск о досрочном расторжении договора связан с тем, что арендатор не соблюдает экологических требований по выбросам угольной пыли. Компании, подконтрольной через Lanebrook Limited акционерам Evraz, планы "Росморпорта" грозят потерей статуса оператора морских терминалов порта.

- Украинских моряков оставили под арестом до конца июля. Мосгорсуд, таким образом, отклонил жалобы адвокатов. 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву потребовал освобождения моряков, однако в В МИД России высказали мнение, что керченский инцидент не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.

- Генконсульство РФ в Гуанчжоу призвало россиян быть готовыми к проверке содержимого телефонов при въезде в Китай. Там отметили, что миграционные власти могут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям визита, в том числе, просматривать файлы на телефонах, а также переписки в мессенджерах. Если пограничники найдут компрометирующую информацию, туристу могут отказать во въезде.