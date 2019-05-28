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Талибы приедут на переговоры в Москву

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Делегация запрещенного в России движения "Талибан" примет участие в конференции в Москве, сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Моджахед.

"Делегация примет участие в конференции, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, которая состоится 28 мая. Кроме того, делегация проведет дискуссии о будущем Афганистане с рядом афганских политиков на внутриафганской конференции, запланированной на 29 мая", - заявил журналистам пресс-секретарь талибов

Согласно заявлению, делегация талибов также намерена провести "закрытые встречи с высокопоставленными официальными лицами РФ".

В сообщении отмечается, что делегация движения прибудет в Москву в составе четырнадцати человек во главе с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам, муллой Барадаром Ахундом.

О своей готовности принять участие в работе конференции в Москве заявили ряд влиятельных политических лидеров Афганистана, в том числе и бывший президент страны Хамиид Карзай.

Россия Талибан

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