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Что случилось этой ночью: вторник, 28 мая

Нападение в Японии и талибы в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестный с ножом напал на людей в японском Кавасаки. Полиция сообщает о 18 пострадавших, двое скончались. Сам нападавший также скончался от нанесенных себе ран.

- Марк Цукерберг проигнорирует слушания в канадском парламенте, посвященные влиянию технологических компаний на конфиденциальность и демократию. Цукерберг и исполнительный директор Шерил Сэндберг, которые вместо себя отправили других представителей компании, могут быть привлечены к ответственности за неуважение к суду.

- Израильские военные нанесли ракетный удар по территории Сирии. В армии обороны Израиля заявили, что удар был нанесен в ответ на пуск ракеты с территории Сирии. Агентство САНА сообщает о пострадавших.

- Представители запрещенного в России движения "Талибан" приедут на переговоры в Москву. Делегация намерена провести "закрытые встречи с высокопоставленными официальными лицами РФ".

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