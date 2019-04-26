Залмай Халилзад: США, Россия и Китай выступают за скорейшее проведение межафганской встречи в Дохе

Спецпредставитель США по афганскому урегулированию рассказал об итогах прошедшей в Москве трехсторонней встречи

Залмай Халилзад Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад рассказал в интервью агентству "Интерфакс" об итогах прошедшей в Москве 25 апреля трехсторонней встречи по урегулированию в Афганистане, о перспективах проведения межафганской встречи в Дохе и поделился своим видением роли России по афганскому вопросу.

- Как прошли трехсторонние консультации по Афганистану в Москве с участием представителей США, России и Китая? Был ли достигнут прогресс и взаимопонимание в отношении последующих шагов в процессе афганского урегулирования?

- Встреча прошла хорошо. Мы говорили о том, что мы вместе можем сделать, чтобы оказать помощь по трем направлениям:

1) добиться, чтобы стороны афганского конфликта (талибы ("Талибан" - запрещённая в РФ террористическая организация - ИФ), правительство Афганистана и другие афганские деятели) начали развивать то, что было достигнуто в Москве и вести широкий внутриафганский диалог, который мог бы привести к внутриафганским переговорам, нацеленным на политическое урегулирование афганского конфликта;

2) мы также договорились вместе работать над уменьшением насилия в Афганистане, для чего путем оказания давления на талибов добиваться от них согласия на практические меры по уменьшению насилия и, в конце концов, полного прекращения огня;

3) по итогам обсуждений мы также договорились вместе работать над тем, чтобы Афганистан больше никогда не стал плацдармом для международного терроризма, угрожающего США, России, Китаю и другим странам.

Как видите, день у нас был продуктивный. Мы договорились сделать совместное заявление. Я думаю, это был важный шаг в правильном направлении.

- Когда можно ожидать продолжения внутриафганского диалога с участием афганского руководства, общественных деятелей и талибов? Он будет проходить в Дохе или где-то еще? Было ли достигнуто взаимопонимание с кабульским руководством по вопросу состава афганской делегации для продолжения дохийского диалога?

- Мы втроем договорились о том, чтобы как можно скорее провести встречу в Дохе в продолжение нашего разговора. Хотя подобная встреча в Дохе ранее не состоялась (встреча была запланирована на 19-21 апреля - ИФ), мы знаем, что в процессе подготовки к ней был достигнут некоторый прогресс. Талибы согласились сами сесть за стол переговоров с представителями афганского правительства. Это прогресс. Была также достигнута договоренность об участии в диалоге и других политических сил, кроме правительства Афганистана. Также важной была договоренность об участии женщин, представителей гражданского общества и меньшинств. К сожалению, сама эта встреча в Дохе не состоялась. Мы разочарованы этим фактом, но считаем, что те препятствия, которые помешали ей состояться, должны быть устранены. Мы готовы помогать там, где наша помощь нужна, но такая межафганская встреча должна быть проведена как можно скорее.

- У вас есть какие-то соображения по поводу времени ее проведения?

- Конечно, это решать афганцам. Прежде всего, они должны договориться друг с другом. Наша роль (конечно, мы не можем говорить от имени Катара, России или Китая) состоит не в том, чтобы их собрать и заставить сесть за стол переговоров. Но мы будем использовать наше влияние, чтобы способствовать этому процессу и поощрять его, потому что мира не будет, пока афганцы сами не начнут друг с другом говорить и договариваться. Поэтому диалог – это шаг по направлению к переговорам, без которых война в Афганистане не закончится. И в совместном заявлении все стороны говорят о том, что, по их мнению, военного решения у афганских проблем нет.

- Вы думаете, что межафганская встреча пройдет, как и договаривались раньше, в Дохе?

- Да, об этом мы также говорим в заявлении: она должна пройти в Дохе.



- Продолжается ли диалог США с "Талибаном" о проекте договора о выводе американских войск из Афганистана и о борьбе с терроризмом? Можно ли сказать, что два положения договора (о контртеррористических гарантиях и о выводе войск США) более или менее согласованы?

- Мы добились прогресса, существенного прогресса по самому важному для нас вопросу - нашей озабоченности, которую разделяет и Россия с Китаем и которая состоит в том, что Афганистан больше никогда не должен стать плацдармом для международных террористов, откуда они бы угрожали США и другим странам.

Мы добились прогресса, но впереди еще много работы. Нам надо убедиться, что разработаны адекватные механизмы исполнения решений. Мы обсуждаем этот вопрос с "Талибаном". Мы также обсуждаем его с афганским правительством, поскольку есть области, контролируемые "Талибаном", но остальная часть страны находится под контролем правительства Афганистана. Наша конечная цель состоит в том, чтобы в результате переговоров обе стороны пришли к согласию.

- Мой вопрос был связан с сообщениями о том, что когда в прошлом месяце Вы встречались с представителями "Талибана", эти два предварительных соглашения (о контртеррористических гарантиях и выводе войск) были достигнуты. Это так?

- Да, это верно, в принципе мы договорились. Как по вопросу о терроризме, так и по вопросу о выводе войск. Но как Вы знаете, дьявол всегда кроется в деталях, а детали надо еще доработать, но в принципе такое соглашение было достигнуто.

- Что вы думаете о перспективе России, Китая и ряда других стран региона стать гарантами будущих соглашений между США и "Талибаном"?

- Я думаю, что проблема Афганистана очень сложна – у нее глубокие корни. Война продолжается там почти 40 лет. Регион и другие страны играют важную роль (в урегулировании - ИФ). Что касается гарантий, то мы этот вопрос подробно не обсуждали. Талибы иногда поднимают вопрос о присутствии свидетелей при заключении окончательного варианта соглашения, но пока мы вопрос гарантий и гарантов не обсуждали.

- Но какова позиция США? США негативно относятся к идее привлечения России в качестве гаранта будущего соглашения? Вы возражаете против этой идеи?

- Мы этот вопрос не рассматривали и не обсуждали с талибами. Они поднимали вопрос свидетелей. У слова "гаранты", которое вы употребляете, есть значение. Когда вы говорите, что некая страна является гарантом некоего соглашения, что это значит?

Мы это не обсуждали. Представители России с нами это не обсуждали. Мы это с представителями России не обсуждали. С талибами мы это не обсуждали. Эту идею мы пока серьезно не рассматривали.

- Как вы оцениваете уровень взаимодействия с Россией по афганскому урегулированию в целом?

- По результатам наших встреч мы положительно рассматриваем российское участие. Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане была стабильность. На основании того, что мы слышали от российских официальных лиц, Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан не становился плацдармом для террористов. Это общие озабоченности.

Конечно, мы бы хотели большего сотрудничества с Россией в вопросе борьбы с терроризмом, и мы приветствуем российскую поддержку мирного процесса в Афганистане. Мы надеемся, что Россия использует свое влияние и будет содействовать продвижению тех вопросов, которые мы сегодня обсуждали: уменьшение насилия, надежные гарантии и механизмы реализации контртеррористической повестки, работа после достижения урегулирования, внутриафганский диалог и переговоры в перспективе.

Мы будем рады работать с Россией, Китаем и другими сторонами, которые могут присоединиться к этой группе, чтобы играть важную роль в процессе урегулирования.