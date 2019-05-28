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Число погибших в результате нападения с ножом в Японии увеличилось до двух

В общей сложности были ранены 18 человек, заявили в полиции

Число погибших в результате нападения с ножом в Японии увеличилось до двух
Полицейские на месте нападения в Кавасаки
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция подтвердила гибель еще одного человека, раненого в ходе нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки. Вторым погибшим стал 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц.

Полиция подтвердила, что в общей сложности 18 человек были ранены в результате нападения человека с ножом , 16 из них школьницы начальных классов. Позже одна из учениц скончалась от полученных ранений. Сам нападавший также скончался от нанесенных себе ран.

Инцидент произошел около 7:45 утра (1:45 мск) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.

Ранее сообщалось, что всего в результате нападения пострадало около 20 человек, среди них 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет.

Нападавший был задержан. По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и позже скончался.

На месте происшествия были обнаружены два ножа.

Япония

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