Число погибших в результате нападения с ножом в Японии увеличилось до двух
В общей сложности были ранены 18 человек, заявили в полиции
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полиция подтвердила гибель еще одного человека, раненого в ходе нападения неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки. Вторым погибшим стал 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц.
Полиция подтвердила, что в общей сложности 18 человек были ранены в результате нападения человека с ножом , 16 из них школьницы начальных классов. Позже одна из учениц скончалась от полученных ранений. Сам нападавший также скончался от нанесенных себе ран.
Инцидент произошел около 7:45 утра (1:45 мск) возле станции Ноборито в городе Кавасаки.
Ранее сообщалось, что всего в результате нападения пострадало около 20 человек, среди них 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет.
Нападавший был задержан. По словам офицера полиции, мужчина также ударил себя ножом в шею и позже скончался.
На месте происшествия были обнаружены два ножа.