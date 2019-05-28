Раненая при нападении человека с ножом в Японии школьница скончалась
Сам нападавший умер
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Одна ученица начальной школы, раненая при нападении неизвестного ножом в японском городе Кавасаки скончалась, сообщают местные СМИ. Полиция подтвердила эту информацию.
Кроме того, по данным СМИ, от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.
Ранее сообщалось, что 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом. Всего в результате нападения пострадало около 20 человек.
Инцидент произошел около 7:45 утра возле станции Ноборито в городе Кавасаки. Ранее сообщалось, что по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок.
На месте происшествия обнаружены два ножа.