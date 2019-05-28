Раненая при нападении человека с ножом в Японии школьница скончалась

Сам нападавший умер

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Одна ученица начальной школы, раненая при нападении неизвестного ножом в японском городе Кавасаки скончалась, сообщают местные СМИ. Полиция подтвердила эту информацию.

Кроме того, по данным СМИ, от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.

Ранее сообщалось, что 13 учениц начальной школы возрастом от 6 до 7 лет ожидали школьного автобуса, когда на них напал мужчина с ножом. Всего в результате нападения пострадало около 20 человек.

Инцидент произошел около 7:45 утра возле станции Ноборито в городе Кавасаки. Ранее сообщалось, что по крайней мере двое раненых не подают признаков жизни, один из них ребенок.

На месте происшествия обнаружены два ножа.