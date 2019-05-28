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Брошенный во "Внуково" самолет "Трансаэро" продан в 20 раз дешевле изначальной цены

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Планер и двигатель дальнемагистрального Boeing-767-200 авиакомпании "Трансаэро", брошенные на территории аэропорта "Внуково", проданы на торгах в 20 раз дешевле изначальной цены, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Впервые лот был выставлен на торги в январе за 160 млн рублей, но тогда ни одной заявки не поступило. После этого аукцион был объявлен заново, максимальная стоимость была снижена до 144 млн руб., при этом минимальная, которая действовала в последние 22 дня приема заявок, была установлена в размере 5% (около 7,2 млн руб.)

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В результате планер и двигатель (CF6-80A2) ушли с молотка за 7,4 млн руб. Победителем торгов признано подавшее единственную заявку ООО "Тендер Трейд", которое действовало в качестве агента индивидуального предпринимателя Кирилла Кочева. Последний, согласно материалам "СПАРК", входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, является совладельцем и гендиректором нескольких петербургских фирм. Ранее сообщалось, что он же приобрел на торгах планеры двух Boeing-737-300 "Трансаэро" (а также один двигатель CFM) в среднем по 5 млн руб. при максимальной цене в районе 50 млн руб. Один из планеров также находился во "Внуково", второй - в "Домодедово".

Еще ранее, в апреле, на торгах был продан Boeing-737 "Трансаэро", находившийся в киевском аэропорту "Жуляны". За 15 млн руб. самолет приобрело неизвестное петербургское ООО "Риелт Мастер", которое было единственным участником торгов.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели, в том числе структуры ВТБ и Сбербанка , Газпромбанк и Новикомбанк.

Трансаэро

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