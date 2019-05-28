Калининградский губернатор назвал вырванными из контекста слова об очередях в детские сады

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калининградской области Антон Алиханов разъяснил свои слова на конкурсе стартапов "Бизнес Баттл" о взаимосвязи налоговых платежей и очередей в детсады.

Как сообщил Алиханов в эфире радиостанции "Говорит Москва", местный интернет-портал переиначил его высказывание. "Публикация является жутким примером выдёргивания из контекста до полной противоположности тому, что было сказано. Цитаты неверные. Ссылаться на их публикации считаю недопустимым", - сказал губернатор.

"Молодой человек, предприниматель, (на мероприятии) взял микрофон и сказал, что я и мои партнеры по бизнесу, мы занимаемся стройкой. Мы людей на трудовые договора не берём и никак трудовые отношения не оформляем. Соответственно, ни налогов не платим, ничего. Жить очень тяжело, мы вот так построили свой бизнес", - отметил Алиханов.

Глава области посоветовал бизнесмену и его коллегам работать в рамках закона, а затем разъяснил прямую связь между неуплатой налогов и очередями в детские сады.

"Вы налогов не платите, а потом, например, ваша жена ко мне обратится и скажет, а вот, Антон Андреевич, я не могу попасть в садик, там очередь. Ваша жена, например, не сможет отправить ребёнка в сад, который ей нравится. В этом есть ваша доля вины, потому что у меня нет каких-то абстрактных государственных денег. Я их не из своего кармана достаю. Это наши с вами деньги - налогоплательщиков... Если вы не платите налоги, то как вы мне можете задавать вопрос о помощи по устройству в садик", - добавил губернатор.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, после выступления Алиханова 26 мая на конкурсе стартапов "Бизнес баттл" одно из местных СМИ написало, что, по словам главы региона, "нехватка мест в детских садах - это проблема родителей".