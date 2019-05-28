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ГИБДД не нашла проблем с документами у перевозчика, чей автобус перевернулся в Приморье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ГИБДД не выявила нарушений в документах компании-перевозчика, автобус которой перевернулся в Приморье при перевозке китайских туристов, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

"Как сообщили в Госавтоинспекции Уссурийска, проверка документации компании-перевозчика не выявила нарушений: путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Проверка по акту аварии продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, на автодороге Хабаровск-Владивосток возле города Уссурийск во вторник перевернулся автобус Кia Grandbird с китайскими туристами. Водитель съехал с дороги в кювет, после чего автобус опрокинулся.

Два туриста погибли. По разным данным, от 13 до 19 человек получили травмы различной степени тяжести. По информации краевого департамента здравоохранения, в больнице Уссурийска остается один пострадавший.

В краевой администрации сообщили, что авария могла произойти из-за плохого самочувствия водителя.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших.

Приморский край ГИБДД

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