Плохое самочувствие водителя автобуса названо причиной аварии в Приморье

Полиция сообщила о 19 пострадавших в перевернувшемся автобусе с китайскими туристами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Плохое самочувствие водителя могло стать причиной автоаварии с автобусом в Приморье, в результате которой погибли два туриста из Китая и около 20 получили травмы.

"По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Приморского края.

Там отметили, что погибшие - граждане КНР. Водитель выжил.

В свою очередь управление МВД по Приморскому краю сообщило о 19 пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим китайских туристов. В полиции также заявили, что погибших, по предварительным данным, двое. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось о двух погибших и 13 пострадавших.

В краевой администрации сообщали, что перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

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