Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.

Авария произошла в окрестностях Уссурийска; автобус, по предварительным данным, перевозил граждан КНР.

В администрации Приморья сообщили о двух погибших, уточнив, что одной из жертв был водитель автобуса. Ранее источник в службе скорой помощи сообщал, что в результате аварии погибли два гражданина Китая.

В результате аварии пострадали 13 пассажиров: один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Всего в автобусе находилось 45 человек. По данным администрации, китайские путешественники прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.