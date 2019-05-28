Спасатели нашли в Финском заливе тело столкнувшегося с "Метеором" серфингиста

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС обнаружили фрагмента тела 18-летнего члена сборной России по виндсерфингу Артема Акимова, пропавшего накануне во время тренировки при столкновении с "Метеором" в акватории Финского залива.

"Фрагменты тела обнаружены недалеко от места инцидента", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу во вторник.

Ранее во вторник спортивная школа "Крестовский остров" сообщила на своей странице "ВКонтакте", что погибший - Артем Акимов, спортсмен школы, кандидат в мастера спорта по виндсерфингу, член молодежной сборной России. Позднее запись была удалена.

Как сообщали в городском управлении МЧС, информация о столкновении виндсерфингиста с "Метеором" в акватории Финского залива у Морской набережной, 37 поступила в понедельник в 15:20.

Спасатели обнаружили в акватории обломки оборудования для катания. Поиски спортсмена были затруднены: из-за сильных волн водолазные спуски накануне были невозможны.