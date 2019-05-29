Что случилось этой ночью: среда, 29 мая

Новые подробности о личности "россиянки" с видео с австрийским вице-кацлером, сроки поступления Су-57 в ВКС, "отцовский капитал" в РФ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Представители Дерипаски назвали доказательства Минфина ложными и неточными. По их словам, в управлении по контролю за иностранными активами "не обременяли себя поиском доказательств, потворствуя личной вендетте", а отчет "дает искаженное толкование общедоступных материалов, публикуемых на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации".

- Kronen Zeitung сообщила, что девушка из видео, спровоцировавшего политический скандал в Австрии, была студенткой из Боснии. По информации газеты, претендентку на роль богатой россиянки тщательно выбирали на основе информации о личной жизни вице-канцлера Штрахе. За участие в создании видеозаписи она получала около 7 тыс. евро в сутки.

- Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году. С 2013 по 2018 год, следует из релиза, экономика страны сократилась на 47,6%. По данным МВФ, инфляция в Венесуэле в 2018 году составила около 930000%.

- В Минобороны сообщили о сроках поступления истребителей Су-57 в ВКС РФ. Первая серийная машина будет передана ВКС РФ в конце 2019 года.

- "Известия" узнали о возможном появлении "отцовского капитала". Комиссия Общественной палаты предложила выплачивать субсидию семьям при рождении третьего ребенка, если все дети родились и воспиытвались в одной семье, а родители состоят в браке.