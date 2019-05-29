Пассажиры экстренно севшего Boeing продолжили полет в Москву резервным бортом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, который во вторник при выполнении рейса Благовещенск - Москва экстренно сел в Иркутске из-за подозрения в отказе высотомера, в ночь на среду вылетели по маршруту в "Шереметьево".

На онлайн-табло иркутского аэропорта сообщается, что рейс N302 авиакомпании Nordwind Иркутск - Москва (Шереметьево) вылетел в 3:58 по местному времени (22:58 по Москве).

Как уточнили агентству "Интерфакс" в справочной аэропорта, в "Шереметьево" рейс должен прибыть в 5:00 по московскому времени.

Позднее в пресс-службе аэропорта "Иркутск" агентству сообщили, что пассажиры вылетели в Москву резервным бортом.

"Пассажиры отправлены резервным бортом. Самолет авиакомпании Nordwind, совершивший аварийную посадку из-за выхода из стоя оборудования, находится в иркутском аэропорту", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как ранее сообщалось, самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Благовещенск - Москва, во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за предполагаемого отказа высотомера. Самолет приземлился в Иркутске в 15:32 по местному времени (10:32 по Москве), никто не пострадал. На борту находилось 149 пассажиров.

Авиакомпания Nordwind после инцидента распространила сообщение, что в итоге обследования в аэропорту Иркутска информация о технической неисправности самолета не подтвердилась и принято решение, что борт продолжит полет.