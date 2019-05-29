Россияне стали чаще покупать товары для взрослых в интернете

Число секс-шопов в крупных городах за два года сократилось на треть, а спрос на интимные товары в онлайне вырос в два раза

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число торговых точек по продаже товаров для взрослых в крупнейших городах страны сократилось на треть, зато активно растут продажи интимных товаров в онлайн-магазинах, пишет газета "Коммерсантъ".

Согласно подсчетам сервиса 2ГИС, проведенным по запросу газеты, с мая 2017 года по май 2019 года количество магазинов по продаже интимных товаров в 15 городах-миллионниках сократилось с 2,2 тыс. до 1,45 тыс. Больше всего магазинов закрылось в Казани (47,2%), меньше всего - в Волгограде (3,6%). Рост наблюдается только в одном городе - Ростове-на-Дону, там количество секс-шопов за два года выросло на 14,3%.

Между тем продажи интимных товаров увеличиваются в интернет-магазинах. Так, в Ozon газете сообщили, что за последние два года объемы продаж продукции для взрослых увеличиваются ежегодно в 2,3 раза. За первый квартал 2019 года рост составил 2,5 раза.

На AliExpress эротические товары входят в десятку самых продаваемых, отметил представитель интернет-площадки Антон Пантелеев. Спрос на интимную продукцию у AliExpress каждый год растет примерно на 50%. Интимные товары чаще покупают в холодное время года, особенно в ноябре-декабре, тогда как к лету интерес пользователей плавно переключается на товары для хобби и спорта, отметил Пантелеев. По его словам, второй всплеск наблюдается к так называемым гендерным праздникам, особенно к 14 февраля.

По данным "Infoline-Аналитики", объем рынка товаров для взрослых в 2018 году превысил 50 млрд руб., а доля онлайн-продаж - 35%. Гендиректор агентства Михаил Бурмистров считает, что в течение полутора лет может закрыться еще половина магазинов. По его мнению, эффективными останутся объекты преимущественно в местах с очень большим трафиком или крупные сетевые игроки.

С данными 2ГИС не согласился основатель компании-дистрибутора товаров для взрослых "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын. Он полагает, что на рынке нет повального закрытия магазинов, а все сильные офлайн-игроки усиливают свое присутствие и находятся в постоянном поиске подходящих площадей для открытия новых точек. Коробицын уточнил, что количество российских брендов выросло с 15,55% в 2017 году до 24% в 2019 году.