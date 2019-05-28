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В РПЦ заявили, что храмы лучше секс-шопов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков назвал странным, что люди, выступающие против строительства храмов в скверах, не возмущаются строительством "магазинов для взрослых" и пивных.

"С какой стати и когда русские люди в нашей стране возмущались строительством храмов, или мечетей, или синагог! Какой человек в здравом уме и в адекватном нравственном состоянии будет противиться строительству церкви! Почему мы не слышим, что те же люди, которые высказываются против строительства в скверах, так же громко и ясно не возмущаются против открытия пивных и магазинов для взрослых? Их открылось такое количество, что такое ощущение, что у нас вся страна только и делает, что ходит в "магазины для взрослых", - сказал отец Александр во вторник на пресс-конференции в Москве.

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Он добавил, что храмы не несут разрушительного начала. "В храмах не распространяются табачные изделия, не продается пиво. Напротив, в них помогают людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью, помогают бездомным, многодетным, молодежи, детям - кому только не помогают, только самим себе забывают помогать", - сказал священник.

Он напомнил, что на Руси всегда строили храмы в самых красивых и зеленых местах, "никому и в голову не приходило, что негде будет гулять даме с собачкой".

По мнению пресс-секретаря патриарха, всем настолько понятно, что храм должен стоять в центре города, что даже мэрия Парижа не отправила русскую общину "в какой-то мусульманский 23-й район", а выделила им участок на набережной Бранли, хотя среди парижан явно меньше православных людей, чем в Москве и Екатеринбурге.

"Никто не возмущался - напротив, все ходят, радуются, делают селфи на фоне русского храма", - сказал священник.

Он подчеркнул, что Русская церковь очень хочет диалога, но отметил, что "диалог - это дорога со встречным движением".

"Противники строительства храма - они-то готовы что-то менять? Придем в другое место, их и там что-то не устроит", - считает представитель РПЦ.

Священник призвал противников строительства храмов одновременно выступать за закрытие пивных ларьков и ратовать за новые детские сады и поликлиники.

РПЦ Екатеринбург

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