Генпрокуратура подтвердила возбуждение дела против экс-главы Элисты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации Элисты Окон Нохашкиев стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, сообщает Генпрокуратура РФ в среду.

"В отношении главы администрации Элисты возбуждено уголовное дело ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Установлено, что с 2011 по 2019 годы руководство дома-интерната (Элистинский дом-интернат для умственно отсталых детей - ИФ) использовало средства подопечных на общую сумму более 2,2 млн рублей с согласия должностных лиц администрации Элисты", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Нохашкиев является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и незаконном использовании средств, накопленных на личных счетах воспитанников дома-интерната. Сейчас чиновник находится в розыске.

В марте этого года следователи начали проверку по сообщению детского омбудсмена Анны Кузнецовой о нарушении прав воспитанников дома-интерната в Калмыкии, которые были обнаружены в ходе проверки.

Также сообщалось, что депутаты Элистинского городского собрания на внеочередном заседании в среду избрали нового врио главы администрации Элисты Галину Васькину, которая была заместителем Нохашкиева по социальным вопросам.