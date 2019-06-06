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Министр лесного комплекса Иркутской области задержан в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Задержание министра проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь", - говорится в сообщении.

Россия Иркутская область

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