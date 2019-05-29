В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Короткое замыкание спровоцировало сильное задымление в международном скоростном поезде Петербург-Хельсинки, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора северной столицы.

"После начала следования в сторону Хельсинки машинист поезда "Аллегро" доложил о сильном задымлении в пятом вагоне. Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание. Ситуацию удалось купировать силами поездной бригады", - сказал источник.

Никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Поезд продолжил движение в Хельсинки.

В свою очередь, в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") "Интерфаксу" сообщили, что поезд "Аллегро" по техническим причинам следует с опозданием почти на полчаса.

"Сегодня в 20:49 на станции "Белоостров" по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд N 787 "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки", - сказали в пресс-службе.

После проверки бортового оборудования одного из вагонов поезд был отправлен далее по маршруту с опозданием на 28 минут.

Информация о пожаре в поезде не подтвердилась.