Лавров заявил о готовности РФ к переговорам для достижения устойчивого мира на Украине

Москва ценит усилия Уиткоффа и Кушнера, они стремятся помочь установлению мира

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Повторюсь: Россия - и это неоднократно подтверждал президент России Владимир Путин - готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для выхода к этой цели, были обобщены в программном выступлении главы государства в июне 2024 года", - говорится в статье российского министра для газеты "Ведомости".

Он подчеркнул: "Однако наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции".

Он продолжил: "Очевидно, что перемирие, на котором ультимативно настаивают члены ЕС и НАТО, с отсрочкой решения всех остальных вопросов, будет означать лишь передышку для восполнения истощённых военных арсеналов киевского режима, который от безысходности уже давно перешёл к откровенно террористическим методам".

"Ценим усилия спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые, несмотря на "выходки" европейских столиц, стремятся помочь установлению мира", - отметил Лавров.

Он напомнил, что в ходе трёхсторонних контактов с американцами и украинцами 10-11 ноября в Абу-Даби "были достигнуты важные договорённости в гуманитарной сфере, прежде всего по обмену военнопленными и гражданскими лицами: "Мы предложили украинцам осуществить ещё одну гуманитарную акцию, на этот раз в Константиновке (ДНР) - по примеру эвакуации гражданского населения из Алёшек в Херсонской области".