ФАС связала рост цен на билеты в плацкарте с подорожанием авиаперевозок

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала провести проверку по каждому маршруту после жалобы Общероссийского объединения пассажиров на рост цен на билеты в плацкартных вагонах.

В то же время, в ФАС предположили, что эффект, который обеспокоил заявителей, возник из-за отмены скидок, которые РЖД раньше применяла для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками.

"Сейчас и те и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремятся обновить подвижной состав", - отмечает ФАС.

Кроме того, в соответствии с решением правительства максимальный уровень тарифов в плацкарте на 2019 год был проиндексирован на 3,9%, напоминает ФАС.

О том, что билеты в плацкарте резко подорожали в летние месяцы, сообщила в четверг газета "Известия". По ее информации, такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило в ФАС и попросило проверить обоснованность роста цен.

Как пояснил "Интерфаксу" глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, для оценки стоимости проезда были выбраны 12 направлений, по которым было получено больше всего жалоб. "Это не означает, что в остальных направлениях роста цены нет, как раз мы видим подобное явление и по другим городам", - добавил Зотов.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в четверг опровергло рост цен на проезд в плацкартных и общих вагонах. Компания запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.