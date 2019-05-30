Россиянка отсудила у МВД более 60 тысяч рублей за ошибку в загранпаспорте

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Жительница Свердловской области добилась от МВД компенсации за ошибку в загранпаспорте, которая не позволила ей улететь на отдых с ребенком, сообщает в четверг пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина вместе с сыном собиралась отдохнуть в Анталье в августе 2018 года. Однако при прохождении паспортного контроля в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ей отказали в выезде за пределы РФ, поскольку запись о сыне в загранпаспорте не была заверена печатью.

Пострадавшая подала иск к МВД, потребовав взыскать с министерства стоимость путевки и дорожных расходов в размере 60 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил эти требования частично: с МВД взыскали 60 тысяч рублей убытков и 5 тысяч - в качестве компенсации морального вреда.

Министерство подало апелляцию, но суд оставил решение без изменений.