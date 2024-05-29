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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

РСТ не заметил массовых отказов в вылете туристам из-за ошибок в загранпаспортах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Случаи отказов российским туристам в вылете за границу из-за ошибок в загранпаспортах участились, однако они не носят массовый характер, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор и основатель "Юридического агентства Персона Грата" Георгий Мохов.

"В прошлом году были приняты поправки в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию и соответствующие нормативы о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности. То есть ошибки были и раньше, но это не приводило к тому, что загранпаспорт изымался у гражданина прямо на пограничном контроле с составлением соответствующего уведомления и протокола об изъятии заграничного паспорта. Я бы не сказал, что это массовая история, но, тем не менее, действительно участились случаи, когда туристов не пропускал пограничный контроль в связи с ошибками, опечатками и неточностями в заграничных паспортах", - рассказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Мохов, чаще всего ошибки фиксируются в написании фамилий, регионов, также встречаются пропущенные буквы, расхождения в написании данных в загранпаспорте и в информационной системе миграционного и регистрационного контроля. Также часто бывают ошибки в датах рождения, особенно у детей, если в семье их несколько.

"То, что раньше оставалось незамеченным - год, два, три назад, сейчас может закончиться потерей отдыха и денег. Необходимо проверять данные в паспортах, при необходимости их менять. Но если выяснится, что ошибка была допущена органом, выдавшим загранпаспорт, то в этом случае есть основания через суд взыскать стоимость тура и авиабилетов", - подчеркнул эксперт.

По словам Мохова, по регламенту заменить загранпаспорт могут в течение 10 дней, если в документе обнаружены ошибки. Заменить его должен орган, выдавший загранпаспорт.

Поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ, вступившие в силу в июне 2023 года, расширили перечень оснований недействительности загранпаспортов, а также изъятия их на границе, в том числе у граждан, призванных на военную службу. В декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства, направленное на реализацию этого закона.

РСТ Георгий Мохов Российский союз туриндустрии
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