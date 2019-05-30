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Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Калининграде фонтан у монумента "Мать-Россия" утром в четверг стал бить зелеными струями, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города просит не волноваться жителей, объясняя причину такого необычного цвета воды хулиганством.

"Друзья, никакие инопланетяне не "травили" фонтан... Просто ночью неизвестные залили в него антифриз. Их ищут. Смотрят по всем камерам", - говорится в сообщении.

В ближайшее время воду сольют, и фонтан заработает в прежнем режиме.

Калининград

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