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Российский производитель конфет обвинил Белоруссию в завышенных требованиях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Славянка" - производитель конфет "Обыкновенное чудо", запрещенных ко ввозу в Белоруссию из-за кишечной палочки, - назвала претензии претензии белорусской стороны необоснованными.

В миреБелоруссия запретила ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо"Белоруссия запретила ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо"Читать подробнее

В отделе технического контроля качества "Интерфаксу" сообщили, что сразу после того, как в Лиде заявили, что нашли в конфетах кишечную палочку, образцы из той же партии отправили в лабораторию Роспотребнадзора.

При проверке там никаких нарушений и отклонений выявлено не было.

Сравнив свои данные с протоколом белорусской стороны, российские эксперты выяснили, что к конфетам применили "неадекватные нормы", в 100 раз превышающие требования по микробиологической чистоте.

"Правовое поле по безопасности продукции в Таможенном союзе одно, все нормы указаны в Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и продукция должна оцениваться по нормам данного регламента, как в России, так и в Белоруссии", - сказал представитель ГК "Славянка".

По его мнению, продукция компании "стала жертвой политизированных решений".

Накануне стало известно, что в партии конфет, закупленных для реализации в школьных столовых города Лида, обнаружена кишечная палочка. Белорусский Госстандарт запретил продажу "Обыкновенного чуда" в стране и внес конфеты в реестр опасной продукции, запрещенной ко ввозу в Белоруссию.

Группа компаний "Славянка" - один из крупнейших российских холдингов, который объединяет четыре предприятия кондитерской отрасли: кондитерская фабрика "Славянка", "Фабрика им. Н.К.Крупской", фабрика "Волжанка" и фабрика "Конфи".

Белоруссия

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