Российский производитель конфет обвинил Белоруссию в завышенных требованиях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний "Славянка" - производитель конфет "Обыкновенное чудо", запрещенных ко ввозу в Белоруссию из-за кишечной палочки, - назвала претензии претензии белорусской стороны необоснованными.

В отделе технического контроля качества "Интерфаксу" сообщили, что сразу после того, как в Лиде заявили, что нашли в конфетах кишечную палочку, образцы из той же партии отправили в лабораторию Роспотребнадзора.

При проверке там никаких нарушений и отклонений выявлено не было.

Сравнив свои данные с протоколом белорусской стороны, российские эксперты выяснили, что к конфетам применили "неадекватные нормы", в 100 раз превышающие требования по микробиологической чистоте.

"Правовое поле по безопасности продукции в Таможенном союзе одно, все нормы указаны в Техническом регламенте Таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" и продукция должна оцениваться по нормам данного регламента, как в России, так и в Белоруссии", - сказал представитель ГК "Славянка".

По его мнению, продукция компании "стала жертвой политизированных решений".

Накануне стало известно, что в партии конфет, закупленных для реализации в школьных столовых города Лида, обнаружена кишечная палочка. Белорусский Госстандарт запретил продажу "Обыкновенного чуда" в стране и внес конфеты в реестр опасной продукции, запрещенной ко ввозу в Белоруссию.