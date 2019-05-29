Белоруссия запретила ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо"

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия запретил ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо" после того, как в них нашли кишечную палочку, пишет в среду "Лидская газета" со ссылкой на представителя белорусского Госстандарта.

Бактерии обнаружили в партии конфет, закупленных лидским комбинатом для реализации в школьных столовых. В результате лабораторных испытаний выяснилось, что российская продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции.

Госстандарт отмечает, что причины появления бактерий в конфетах могут быть самыми разными - от загрязнения сырья до неправильной упаковки и хранения.

По результатам исследований Госстандарт выдал предписание о запрете реализации опасных конфет, а также запретил их ввоз в Белоруссию.