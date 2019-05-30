Фигурант дела Baring Vostok пожаловался на отказы в свидании с семьей

У Ивана Зюзина четверо детей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Директор фонда Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин пожаловался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы, что следователь за три месяца ареста ни разу не разрешил ему свидание с семьёй. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса".

Зюзина арестовали в середине февраля.

"К сожалению не все следователи ведут себя по-человечески и часто используют свои полномочия как средство давления. Почему человек, чья вина ещё не доказана, не может увидеть близких? Тем более, что у Зюзина четверо детей. Конечно, он переживает из-за этого и очень подавлен", - сказал ответственный секретарь ОНК.

Он планирует в ближайшее время попросить о помощи уполномоченного по правам человека при президенте Татьяну Москалькову.

Мельников отметил, что в таком положении оказываются многие арестованные.

Следственный комитет возбудил дело Baring Vostok 13 февраля. 15 и 16 февраля Басманный суд по этому делу арестовал основателя фонда, гражданина США Майкла Калви, партнера по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Зюзина, партнера компании Вагана Абгаряна, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева. 11 апреля Калви и Кордичева перевели под домашний арест.

Фигурантов дела обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Все они, Алексея Кордичева, вину не признают.