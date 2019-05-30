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"Мемориал" признал политзаключенным члена движения "Голос" Романа Удота

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" признал члена совета движения "Голос" Романа Удота, обвиняемого в угрозе убийством, политзаключенным.

"Мемориал", изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу, что Удот был незаконно лишен свободы и является полностью невиновным. Мы требуем немедленного освобождения Удота из-под домашнего ареста и объективного рассмотрения его уголовного дела в суде", - говорится в сообщении центра в четверг.

В нем отмечается, что избрание Удоту меры пресечения в виде домашнего ареста "грубо противоречит УПК РФ и не имеет никаких оснований и оправданий".

Кроме того, правозащитники отмечают, что "в действиях Удота в принципе отсутствовал состав преступления: очевидно, что эмоциональные восклицания сотрудники НТВ "не восприняли реально"... Удот не прибегал к физическому насилию, не угрожал "потерпевшим" оружием".

Также в центре обращают внимание на то, что Удот и его бывшая жена "несколько лет подвергались преследованию со стороны "журналистов" НТВ".

"Политическим мотивом преследования Романа Удота, с нашей точки зрения, является желание властей перед региональными и местными выборами 2019 года помешать деятельности одного из крупнейших наблюдательских объединений России, в котором Удот активно работал", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Удот был задержан 20 мая, он обвиняется в совершении преступления "угроза убийством" в связи с конфликтом с сотрудниками НТВ в аэропорту Шереметьево 20 марта прошлого года. 23 мая он был помещен под домашний арест.

Мемориал Голос Роман Удот

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