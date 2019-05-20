Член совета движения "Голос" Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.

"Роман 15 мая вернулся в Россию и пришёл в полицию, где заявил о готовности содействовать расследованию уголовного дела. Ему выписали повестку на 28 мая, но сегодня позвонили, попросили приехать, и сейчас ему надевают наручники", - сказал он.

Адвокат уточнил, что Удот задержан сотрудниками отдела полиции "Шереметьево" по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Свою вину, по словам адвоката, Удот не признает.

По его словам, требование арестовать активиста дознаватель обосновывает тем, что Удот скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

"Дело в том, что когда в марте прошлого года он улетел за границу, то никакого уголовного дела в отношении него не было. Дело появилось только в апреле этого года, поэтому ни о каких попытках скрыться речи быть не может", - сказал адвокат, отметив, что его подзащитный добровольно вернулся в РФ из Европы и сам поехал в полицию.

По его словам, своё уголовное дело Удот расценивает как "преследование за убеждения".

В организации "Голос" заявили о связи задержания Удота с его профессиональной деятельностью.

"Это результат давления и преследования, которым подвергается Роман, его родители и ребёнок, в связи с активной деятельностью по разоблачению фальсификаций на выборах", - сказал сопредседатель движения Григорий Мельконьянц "Интерфаксу" в понедельник.

Как уточнил Пашков, уголовное дело связано с инцидентом в аэропорту Шереметьево в марте прошлого года, когда Удот, по его словам, отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд. Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.