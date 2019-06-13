Активист "Голоса" Удот останется под домашним арестом до середины лета

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области до 16 июля продлил срок домашнего ареста члену совета движения "Голос" Роману Удоту по делу об угрозе убийством.

"Постановлением суда срок домашнего ареста в отношении Удота продлен на один месяц, то есть до 16 июля 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Удоту вменяется "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (частью 1 статьи 119 УК РФ). Он был задержан 20 мая.

Как сказал "Интерфаксу" адвокат активиста Максим Пашков, уголовное дело связано с инцидентом в аэропорту Шереметьево в марте прошлого года, когда Удот, по его словам, отобрал телефон у журналистки, которая снимала его и настойчиво просила прокомментировать его отъезд.

Тогда Удот вызвал полицию и написал заявление о нарушении неприкосновенности частной жизни, а корреспондент, в свою очередь, написала ответное заявление о краже телефона.

"Тогда никакого уголовного дела возбуждать не стали. Но в апреле этого года журналисты вдруг вспомнили, что тогда Удот угрожал им расправой, и написали заявление, по которому и возбуждено уголовное дело", - пояснял адвокат.

По его словам, свое уголовное дело Удот расценивает как "преследование за убеждения".

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявлял, что считает необоснованным преследование Удота по обвинению в угрозе убийством.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Удота политзаключенным.