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Россельхознадзор раскрыл очередную схему незаконного ввоза в РФ мяса из Белоруссии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор выявил очередную схему ложного транзита мясной продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию и с 1 июня меняет условия ввоза продукции для пяти белорусский компаний-посредников и шести предприятий-производителей.

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Как сообщает ведомство, пять белорусских компаний-посредников ("АгроПродСбыт", "ТрейдМолИнвест", "Камфи Юнайтед", "Молпромтрейд", "Молпродлакт") и шесть белорусских производителей (Гомельский и Пинский мясокомбинаты, Столбцовский мясоконсервный комбинат, ОСП "Производственный комбинат" Лельчицкого Райпо, ОАО "Ошмянский МК", скотоубойный пункт Дрибинского Райпо), незаконно ввозили свою продукцию в Россию под видом транзита в Казахстан и Киргизию.

В связи с этим c 1 июня 2019 года Россельхознадзор изменяет условия пропуска товаров, поставляемых этими компаниями на адреса киргизских и казахстанских получателей. Пропускать их на территорию РФ будут только после того, как госветслужбы Казахстана и Киргизии подтвердят намерение принять эти товары.

Белоруссия

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