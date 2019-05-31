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Преступники пытались вывезти из России в Белоруссию 60 мешков с бивнями мамонта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Смоленской области попытку вывоза из России в Белоруссию крупную партию бивней мамонта, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками подразделения ГИБДД УМВД России по Смоленской области по обслуживанию автодорог федерального значения совместно с региональным управлением ФСБ России пресечена попытка незаконного вывоза за границу Российской Федерации бивней мамонта", - сказала Волк.

По ее словам, на автодороге Москва-Минск полицейские остановили грузовой автомобиль, который следовал из российской столицы в Белоруссию.

"В нем находилось более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами, возраст которых не менее 10 тысяч лет. По предварительной информации палеонтологические материалы были добыты в Якутии", - сообщила представитель МВД.

"Разрешительные документы Министерства культуры Российской Федерации на вывоз культурных ценностей, а также заключение аттестованного эксперта Министерства культуры о принадлежности бивней мамонта и их фрагментов к культурным ценностям у водителя отсутствовали", - подчеркнула представитель МВД.

По ее словам, груз был изъят и направлен на палеонтологическую судебную экспертизу. Согласно заключению, отметила Волк, из общего количества два бивня мамонта и три фрагмента представляют особую культурную ценность, их примерная стоимость превышает 650 тысяч рублей.

Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области по данному факту возбуждено уголовное дело

"Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Организаторы преступления устанавливаются", - сказала Волк.

Россия Белоруссия

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